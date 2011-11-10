沙特2015年将重回最大产油国宝座--IEA

丰田和铃木接近达成技术合作协议--日经
路透2月4日 - 日本经济新闻周六报导，日本丰田汽车与铃木汽车 接近达成技术开发合作协议，包括自动驾驶技术。
路透莫斯科11月9日电（记者 Vladimir Soldatkin/Nastassia Astrasheuskaya）---国际能源署（IEA）周三称，因俄罗斯新油田的产出赶不上成熟油田产量下降的速度，沙特阿拉伯将在2015年前後超过俄罗斯，再次成为全球最大原油生产国。
国际能源署在《世界能源展望》（World Energy Outlook）报告中称，尽管俄罗斯天然气巨头Gazprom(GAZP.MM)与中方五年来尚未达成供气协议，俄罗斯最终将向中国输送天然气，成为中国一个主要的燃料来源。
2009年经济危机时，石油输出国组织（OPEC）削减原油产量，俄罗斯因此超过沙特，成为全球最大原油生产国。
俄罗斯石油日产量将稳定在1,050万桶，沙特将在2015年前後赶上俄罗斯，并在2035年实现日产原油1,400万桶。
去年底之前，OPEC成员国就各自产量设定一系列目标，以稳定全球石油市场。但今年利比亚产油中断後，上述产量限制基本上被抛弃。
国际能源署称，假定俄罗斯出台激励措施，鼓励新油田开发，其原油日产量在2015年也将降至970万桶。
国际能源署指出：“俄罗斯石油产量将在何时、以多快速度减少，俄罗斯财政政策是关键因素。”（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透2月4日 - 日本经济新闻周六报导，日本丰田汽车与铃木汽车 接近达成技术开发合作协议，包括自动驾驶技术。
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子旗下。
路透2月3日 - 数名知情人士表示，加拿大哈得逊湾公司(Hudson's Bay Co)已向梅西百货提出有意收购，以进一步打进美国市场。哈得逊湾在美国已拥有Lord & Taylor及Saks Fifth Avenue连锁店。