10日盘後分析：A股前途坎坷 危机并存

意大利国债收益率飙升意味着欧债危机已经进一步恶化，外围股市集体杀跌，受此影响，今日A股市场震荡下挫，沪综指再度失守2500点关口，不过，盘中结构性机会仍较为突出，创业板等中小盘个股延续着昨日的强势，尾盘沪综指报收于2479.54点，下跌1.80%。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

意大利国债收益率飙升意味着欧债危机已经进一步恶化，外围股市集体杀跌，受此影响，今日A股市场震荡下挫，沪综指再度失守2500点关口，不过，盘中结构性机会仍较为突出，创业板等中小盘个股延续着昨日的强势，尾盘沪综指报收于2479.54点，下跌1.80%。

近期国际市场跌宕起伏很是热闹，A股却表现得相对麻木，随着本周10月份宏观数据的出台，市场政策松动预期得到进一步强化，可是A股市场又陷入到此前曾经出现过的“跟跌不跟涨”的格局，鉴于目前的基本面和市场情绪，投资者对後市大盘不宜过分乐观。

经过前期连续的上涨後，近一周时间A股始终表现得不温不火，正是在这种上有压力、下有支撑的格局下，投资者信心有所降温，虽然盘中不乏结构性行情，但是今日股指再次下挫，反弹结束二次探底还是反弹途中的正常调整，这个问题再次牵动着所有投资者的神经，在回答上述问题前，我们不妨先看看目前A股所处的环境是怎样的。

首先，政策松动预期得到强化。10月经济数据继续确认经济下行的趋势，而10月PPI同比增长仅为5%，环比下降0.7%，显示在政策引领的经济平稳放缓和输入性通胀压力持续减轻的共同影响下，上游通胀压力继续减弱。CPI与PPI的双双大幅下降，进一步为政策微调预留出空间。

其次，外围市场的负面影响。欧债危机进一步恶化，欧洲央行、欧盟各国果断出手试图化解危机，但是最终结果目前还难以预测，但有一点可以肯定的是，难以摆脱经济下滑的风险。做为宏观经济晴雨表的股市，经济下滑直接反映到股票市场就是暴跌不止，从而给A股市场投资者以沉重的打击。

最後，政策的全面放松依然难以期待，尤其是地产调控短期仍难以放松，这就使得地产投资这一传统周期性产业链仍将受到较大政策抑制。

虽然从全球的动荡格局以及我国的经济前景，我们尚且看不到曙光，但是近期管理层一系列态度确实是温暖的，如何平衡经济增速与通胀两者之间关系将成为未来一段时间管理层调控的重点。

在滞胀忧虑有所缓解的背景下，政策微调迹象将进一步明显，同时四季度流动性有所改善，这些都将助推股指反弹进程进一步深化。不过，在基本面不改、政策难以全面放松背景下，大盘将告别普涨阶段，进而迈入结构性的个股行情中。

近期投资者不难发现，虽然政策微调迹象愈加明显，但是政策微调总是“欲说还休”，留有馀地。要是换个角度分析，我们可以理解为现阶段A股市场的不确定因素还有很多，如欧债危机、上市公司业绩等等，因此笔者认为，A股市场的前途依旧坎坷，此时操作策略还是要谨慎乐观。（完）

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