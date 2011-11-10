构建草根金融并采取差异化监管--专家

路透北京11月10日电--解决城镇就业80%以上岗位的中小企业因融资难,日子变得愈发难过.对此中国国家开发银行顾问刘克崮周四称,症结在于中国金融体系结构的失衡.他呼吁中国应构建草根金融体系,建立数量众多的草根金融机构,并采取差异化监管措施.

刘克崮在北京一论坛上表示,中国应将金融机构分大小、产品分类型、监管分层次、队伍专业化来建设有特色的草根金融体系,同时监管分层.

"中国现行以大中银行为主体、大中型企业及有政府背景机构为主要服务对象,以大中城市为主要服务区域的金融体系,不适应和忽略了草根经济体系的小、散、弱、多、缺少抵质押物和正规财务报表的特性,"他说.

他指出,中国中小企业融资难,实质是小企业、微企业、个体户和农户最难,这四类生产体可概括为草根经济体.

中国温州等地近来频发的部分中小企业经营困难,多家企业主因高息借贷、资金链断裂"跑路"事件引发各方关注.众多专家学者认为,缓解中小企业融资危机,应实施结构性减税及差别化的金融政策化解.

工业和信息化部总工程师朱宏任亦指出,中小企业过度依赖银行贷款,应建立、完善适合中小企业需求的多层次直接融资市场体系,为其提供差异化金融服务.

刘克崮建议,中国应成立国务院促进小微金融机构发展领导小组,统筹城乡小微金融;统计局做好划分中小微型企业统计分析工作;建立国家、省两级的草根金融批发供资体系及放宽小额贷款公司融资系数限制.

此前,路透独家报导国务院正在考虑成立一个专门的政府机构,帮助陷入资金困境的中小企业.(完)

--发稿 赵红梅; 审校 乔艳红

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