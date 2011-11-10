若2017年前无行动计划 全球气温将超安全水平--IEA

路透伦敦11月9日电（记者 Nina Chestney）---国际能源署（IEA）周三称，当前仍有大量在建石化燃料发电厂及工厂，若2017年前不能出台新的国际气候问题行动计划，全球气温将无法被限制在安全水平。

预防气候变化带来的灾难性後果，全球气温上升幅度据称必须控制在2摄氏度以内，而达到此目标，二氧化碳排放量必须控制在百万分之450个单位。

当前二氧化碳排放量已达百万分之390个单位，采取行动要求迫切。

IEA在《世界能源展望》（World Energy Outlook）报告中称，为限制全球变暖，现有的发电厂、建筑和工厂等的二氧化碳排放量，已经达到2035年前可以允许的相应排放量的80%。

IEA首席经济学家Fatih Birol说：“随着一年年的时间流逝，却没有推动清洁能源投资的明确信号，高排放基础设施形成的‘套牢’，使得我们实现能源安全与气候目标更为困难、成本更高。”

国际气候谈判人员将于几周後聚首南非，商讨应对全球变暖的新协议。

不过，外界对今年出台有约束力协议的期望不高。欧盟正努力争取2015年达成协议，而一些别的国家却希望延期至2018或2020年。（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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