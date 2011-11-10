* 人民币兑美元收盘下跌

* 意大利债务疑虑拖累欧元

* 美元反弹令人民币承压

路透上海11月10日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期汇价周四收盘小幅下跌.欧债危机深化,意大利债务疑虑成为新的关注点,拖累欧元走弱并助推美元强势反弹,人民币承压顺势调整.

交易员并表示,10月贸易顺差远低于预期,欧债危机造成的外需减弱还将在後市逐渐显现,人民币升值压力降低,预计近期人民币盘整的可能性大.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

-------------------------------------------------------------------

6.3459 6.3445 6.3601 6.3329 6.3207 6.3402

"最近政策面变动不多,(人民币走势)主要看美元."北京一银行交易员表示."顺差减少,从长期来说,不利于人民币升值."

该交易员并称,欧债危机愈发严重,避险情绪推升美元,令人民币承压,再加上今日公布的10月贸易顺差数据不济,升值预期降温造成汇价回落调整.

外需疲弱导致中国10月出口增幅意外降至八个月最低,同时内需旺盛带动进口强劲增长,当月贸易顺差因此远低于预期.

华南一银行交易员指出,欧债危机的解决仍未给出清晰方案,局势正逐渐恶化,避险情绪还将继续推升强势美元,预计人民币近期调整的可能性大.

意大利借款成本周三到达临界点,此前意大利总理贝鲁斯柯尼坚持提前大选而非组建过渡政府,使得不稳定性可能持续,并激起欧元区可能分裂的忧虑.

以下为北京时间16:45,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.3370/10 6.3340

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3645/95 6.3580

境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为贴水170点,相当于市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3289元.

东京汇市欧洲周四扩大跌幅,上日意大利借款成本飙升後,欧元大跌.欧元显得日益脆弱,因市场担忧意大利问题可能拖累欧元区财政,并引发全球金融动荡.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 曲伟治/曾菱; 审校 杨淑祯

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。