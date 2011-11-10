IEA调降今明年全球石油需求预估

路透伦敦11月10日电---国际能源署(IEA)周四表示,今明两年全球石油需求将低于预期,因经济放缓且高油价抑制消费.

IEA表示,美国、中国和日本第三季燃料用量低于预期,若经济活动放缓,需求前景或进一步下修.

"若经济前景不明朗,则需求情势可能大幅恶化."IEA在月度油市报告中称.

IEA还称,卡扎菲倒台後,利比亚石油产出恢复速度快于预期,当前日产量约为53万桶,在明年第四季会达到117万桶.

不过利比亚内战前,该国石油日产出为160万桶.(完)

--编译 丁琦/田建华;审校 张明钧/王兴亚

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