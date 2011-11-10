IEA调降今明年全球石油需求预估

丰田和铃木接近达成技术合作协议--日经
路透2月4日 - 日本经济新闻周六报导，日本丰田汽车与铃木汽车 接近达成技术开发合作协议，包括自动驾驶技术。
路透伦敦11月10日电---国际能源署(IEA)周四表示,今明两年全球石油需求将低于预期,因经济放缓且高油价抑制消费.
IEA表示,美国、中国和日本第三季燃料用量低于预期,若经济活动放缓,需求前景或进一步下修.
"若经济前景不明朗,则需求情势可能大幅恶化."IEA在月度油市报告中称.
IEA还称,卡扎菲倒台後,利比亚石油产出恢复速度快于预期,当前日产量约为53万桶,在明年第四季会达到117万桶.
不过利比亚内战前,该国石油日产出为160万桶.(完)
--编译 丁琦/田建华;审校 张明钧/王兴亚
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透2月4日 - 日本经济新闻周六报导，日本丰田汽车与铃木汽车 接近达成技术开发合作协议，包括自动驾驶技术。
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子旗下。
路透2月3日 - 数名知情人士表示，加拿大哈得逊湾公司(Hudson's Bay Co)已向梅西百货提出有意收购，以进一步打进美国市场。哈得逊湾在美国已拥有Lord & Taylor及Saks Fifth Avenue连锁店。