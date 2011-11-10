中国称制裁无法从根本解决伊朗问题

美国穆斯林入境禁令遭法官阻挡 总统特朗普誓言赢得上诉
路透华盛顿/佛罗里达州棕榈滩2月4日 - 美国总统特朗普日前发布一项禁令，禁止七个穆斯林国家公民进入美国后，遭一名法官下令解除，美国司法部周六晚间提起上诉。特朗普表示，司法部将会赢得上诉。
路透北京11月10日电---国际原子能机构（IAEA）日前发布报告称，伊朗正着手设计原子弹，西方首脑呼吁扩大对伊朗制裁。中国外交部周四称，制裁无法“从根本上”解决伊朗核问题。
中国外交部发言人洪磊称：“我们一贯认为，对话与合作是寻求妥善解决伊核问题的唯一有效途径，施压、制裁无法从根本上解决问题。”
“当务之急是有关各方加大外交努力。”
“希望国际原子能机构秉持客观、公正的立场，积极致力于与伊朗通过合作澄清报告涉及的有关问题并在机构的框架内加以解决，这是目前的当务之急。”
西方政府希望，北京能支持联合国对伊朗实施更严厉的制裁。但洪磊的表态并未直接否决。
洪磊周三警告称，对伊朗核项目采取行动，或导致中东地区出现新的动荡。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿/佛罗里达州棕榈滩2月4日 - 美国总统特朗普日前发布一项禁令，禁止七个穆斯林国家公民进入美国后，遭一名法官下令解除，美国司法部周六晚间提起上诉。特朗普表示，司法部将会赢得上诉。
民调显示，菲永在4月23日的第一轮选举得票率料在18-20%，落后极右派候选人勒庞(Marine Le Pen)的25%，及中间派独立候选人马克龙(Emmanuel Macron)的21-22%。
路透华盛顿2月3日 - 美国总统特朗普周五稍早发出推文指出，“伊朗正在玩火”，“他们不感谢奥巴马对他们仁慈。我可不一样。”