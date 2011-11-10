中国称制裁无法从根本解决伊朗问题

路透北京11月10日电---国际原子能机构（IAEA）日前发布报告称，伊朗正着手设计原子弹，西方首脑呼吁扩大对伊朗制裁。中国外交部周四称，制裁无法“从根本上”解决伊朗核问题。

中国外交部发言人洪磊称：“我们一贯认为，对话与合作是寻求妥善解决伊核问题的唯一有效途径，施压、制裁无法从根本上解决问题。”

“当务之急是有关各方加大外交努力。”

“希望国际原子能机构秉持客观、公正的立场，积极致力于与伊朗通过合作澄清报告涉及的有关问题并在机构的框架内加以解决，这是目前的当务之急。”

西方政府希望，北京能支持联合国对伊朗实施更严厉的制裁。但洪磊的表态并未直接否决。

洪磊周三警告称，对伊朗核项目采取行动，或导致中东地区出现新的动荡。（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

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