奥地利央行与人行签署货币投资协议

丰田和铃木接近达成技术合作协议--日经
路透2月4日 - 日本经济新闻周六报导，日本丰田汽车与铃木汽车 接近达成技术开发合作协议，包括自动驾驶技术。
路透维也纳11月10日电---奥地利央行周四表示,已与中国央行达成一项协议,奥地利央行将得以投资人民币资产.
"这项协议让奥地利央行能够透过中国人民银行投资人民币资产.这是中国央行首次与亚洲以外央行签署此类协议,是两国央行发展友好关系的重要一步,"奥地利央行声明称.(完)
--编译 蔡美珍;审校 丁琦
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路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子旗下。
路透2月3日 - 数名知情人士表示，加拿大哈得逊湾公司(Hudson's Bay Co)已向梅西百货提出有意收购，以进一步打进美国市场。哈得逊湾在美国已拥有Lord & Taylor及Saks Fifth Avenue连锁店。