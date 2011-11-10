更多中国投行和保险公司将在伦敦开分支--伦敦副市长

丰田和铃木接近达成技术合作协议--日经
路透2月4日 - 日本经济新闻周六报导，日本丰田汽车与铃木汽车 接近达成技术开发合作协议，包括自动驾驶技术。
路透上海11月10日电---在中国五大国有商业银行分支机构齐聚全球金融中心之一的伦敦後,英国大伦敦市副市长理查德.巴恩斯周四预计,未来将会有更多来自中国的投资银行和保险公司在伦敦开设分支机构.
他指出,目前中国企业在伦敦主要投资领域包括金融、通信及高科技和能源,将来欢迎中国企业投资零售餐饮、文化创意、生命科技及医药等领域.
"中国所有(国有)商业银行都在伦敦设立了分支机构,接下来投资银行,保险公司会有进一步扩张."他在上海参加一投资介绍会时表示.
交通银行(601328.SS)(3328.HK)英国子银行周二在伦敦开业,稍後农业银行(601288.SS)(1288.HK)英国分支机构亦将开业.这样,工农中建交五大国有银行均在伦敦设立分支机构.而国内顶尖投行—中国国际金融公司亦已经在伦敦设立了伦敦子公司.
他还指出,伦敦明年将举行第30届奥运会,奥运商机及後奥运商机将给中国企业带来不少的投资机会.
中国已是继美国和印度之後,伦敦的第三大投资国家.过去几年,中国企业在欧洲的投资额中,有六分之一落在英国.(完)
--发稿 林琦; 审校 杨淑祯
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