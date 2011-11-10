WTO将宣布俄罗斯入世谈判成功结束

美国穆斯林入境禁令遭法官阻挡 总统特朗普誓言赢得上诉
路透华盛顿/佛罗里达州棕榈滩2月4日 - 美国总统特朗普日前发布一项禁令，禁止七个穆斯林国家公民进入美国后，遭一名法官下令解除，美国司法部周六晚间提起上诉。特朗普表示，司法部将会赢得上诉。
路透日内瓦11月10日电---世界贸易组织（WTO）总干事拉米（Pascal Lamy）与俄罗斯谈判代表Maxim Medvedkov将于北京时间周四晚8点（1200GMT）举行新闻发布会，届时将宣布俄罗斯入世谈判成功结束。
预计WTO将在周四或周五最终敲定协议文本，而决定周四举行新闻发布会表明，俄罗斯入世不再会节外生枝。
预计WTO周四将发布俄罗斯入世条款全文，包括俄罗斯入世承诺细节，以及给予其它WTO成员国的保障。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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