WTO将宣布俄罗斯入世谈判成功结束

法国保守派总统候选人菲永将无法打入第二轮选举--民调

民调显示，菲永在4月23日的第一轮选举得票率料在18-20%，落后极右派候选人勒庞(Marine Le Pen)的25%，及中间派独立候选人马克龙(Emmanuel Macron)的21-22%。