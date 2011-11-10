美国百岁老人的“三大秘诀”--调查

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
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路透纽约11月8日电（记者 Patricia Reaney）---美国人口中，百岁老人的数量增长很快，到2050年，这一人群或增至60.1万人，但他们中的多数人从未想过自己会过百岁，许多人称，良好的生活方式是长寿秘诀。
最新调查显示，美国逾三分之一的百岁老人称，良好的生活方式帮助他们长寿，27%的人将长寿归功于基因，23%的人称是信仰的作用。仅有9%的人认为，他们年过百岁是因为运气。
UnitedHealthcare Medicare and Retirement开展的这次调查访问了100位百岁老人，其首席医务官兰德尔博士（Rhonda Randall）称：“良好的生活方式一直在他们认为的长寿秘诀中排名靠前。老龄人群的数量增长很快。”
根据美国统计局（U.S. Census Bureau）的数据，1994年，美国约有八分之一人口步入老龄阶段，到2030年，预计这一比例将达到五分之一左右。
尽管这些百岁老人惊讶自己如此长寿，许多人称，他们刻意保持良好饮食习惯、控制饮酒并避免吸烟。
半数百岁老人曾定期锻炼，管理并减少生活中的压力。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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