美股受企业正面消息推动反弹收高

* 思科公布业绩後股价攀升,默克上调季度派息後股价上涨

* 标准普尔称没有调整法国评等,指误发信息是因技术错误

* 能源,工业和材料股升幅居前

* 道指上升1%,标普500指数涨0.9%,Nasdaq指数升0.1%

路透纽约11月9日电---美国股市周四收涨,从昨日大跌中反弹,投资者在欧债危机无明显恶化的情况下,关注利好的公司和经济面消息.

不过市场依然震荡,成交缩量,因欧洲债市的混乱局面令欧元区危机可能吞噬意大利的忧虑挥之不去.

美国企业面消息不错,默克集团上调其季度派息,思科公布强劲业绩,巩固了有关美国企业情况稳健的观点,尽管欧洲问题仍然使投资者惴惴不安.

意大利一年期公债标售利率大幅上升,但不及一些人们原先担心的程度.法国公债收益率急升,因人们担忧法国债信评级.

标普周四误发一条信息,称法国债信评级被调降.标普在声明中称,误发信息是因技术错误,强调法国评等仍为AAA,展望为稳定.

"美国国内市场稳健,正显露改善迹象,但没有强到可以忽略欧洲情势."嘉信理财(Charles Schwab)交易和衍生品部门董事Randy Frederick表示.

"在欧洲出台可靠的稳定计划前,我们都将随时受到欧洲情势的左右.我预计这种情况不会很快改变."

道琼工业指数收高112.92点,或0.96%,报11,893.86点;标准普尔500指数收涨10.60点,或0.86%,至1,239.70点.Nasdaq指数微升3.5点,或0.13%,报2,625.15点.

默克(MRK.N)大涨3.5%,报34.97美元,此前该公司将季度派息上调11%,为2004年来首次上调.标准普尔保健股指数升1.4%.

思科系统(CSCO.O)跳升5.7%,报18.61美元,领涨道指,此前该公司公布第一季盈利胜预期,且预计第二季营收和获利亦超过华尔街估测.

CBOE波动性指数跌9.2%,回吐周三部分升幅,本周迄今仍升9%.

美国原油期货涨2.1%,扶助提振能源股.标准普尔能源股指数升1.8%,在各类股中领涨.工业股升1.1%,原材料股升0.9%.

油气生产商Hess Corp (HES.N)劲扬4%,报63.85美元,联合科技(UTX.N)升1.3%,报77.47美元,3M Co(MMM.N)升1.7%,报80.32美元.

U.S. Global Investors高级交易员Michael Matousek表示,"如果欧洲出现复苏,这些工业股也有高需求"

"但市场仍大幅波动,如果标普500指数回落至1,225点之下,买盘力道将消退."

迪士尼(DIS.N)盘後上扬2.9%,报35.65美元,该公司盘後公布的第四季营收胜预期.

Nordstrom(JWN.N)跌4.1%,报47.61美元,此前该零售商并未上调全年盈利预估上端.

标普500指数周三重挫3.7%,为8月18日来最大单日百分比跌幅.该指数10月的表现为20年来最好的一个月,因市场乐观认为欧洲领导人将控制住债务危机.

周四的经济数据显示美国上周初请失业金人数为4月来最少,9月贸易逆差意外缩至12月来最窄.

Green Mountain Coffee RoastersGMCR.O公布的季度营收逊于预期,该股暴跌39%,拖累Nasdaq指数.

在希腊,欧洲央行前副总裁帕帕季莫斯临危受命,出掌新联合政府.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量约73亿股,低去年日均值84.7亿股.

纽约证交所涨跌股之比超过2:1,Nasdaq市场则有六成股份上涨.(完)

--编译 利棣儿/李军;审校 郑茵

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