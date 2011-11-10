NYMEX原油期货收涨 受助于美国数据和欧洲担忧缓解

丰田和铃木接近达成技术合作协议--日经
路透2月4日 - 日本经济新闻周六报导，日本丰田汽车与铃木汽车 接近达成技术开发合作协议，包括自动驾驶技术。
* 美国上周初请失业金人数下降,9月贸易逆差收窄
* 欧元兑美元反弹,支撑油价和商品价格
路透纽约11月10日电---美国原油期货周四收涨逾2%,受助于美国良好的经济数据,以及投资者认为解决意大利债务问题的努力取得一定进展.
意大利接近成立联合政府,之前希腊选出新总理.
欧元兑美元在录得15个月最大跌幅後走强,因意大利公债标售结果强于预期,缓解对该国债务危机的担忧.
今日公布的数据显示,美国上周初请失业金人口降至4月初以来的最低水平.美国9月贸易逆差意外收窄.这扶助支撑油价.
布兰特原油期货与美国原油期货溢价周四收窄,触及每桶15.07美元的日低.周二触及19.91美元.
NYMXE-12月原油期货上扬2.04美元,或2.13%,收报每桶97.78美元,盘中交易区间为95.20-98.35美元,後者为近月合约8月1日触及98.60美元以来的最高.
利比亚代总理Ali Tarhouni称,到明年1月,该国石油产量将轻松超过每日70万桶,在约6月前产油量将恢复至战前水平.
英国咨询机构Oil Movements周四表示,未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)各成员国,在截至11月26日的四周内,石油日均出口料将增加102万桶.(完)
--编译 母红;审校 于春红
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