NYMEX原油期货收涨 受助于美国数据和欧洲担忧缓解

* 美国上周初请失业金人数下降,9月贸易逆差收窄

* 欧元兑美元反弹,支撑油价和商品价格

路透纽约11月10日电---美国原油期货周四收涨逾2%,受助于美国良好的经济数据,以及投资者认为解决意大利债务问题的努力取得一定进展.

意大利接近成立联合政府,之前希腊选出新总理.

欧元兑美元在录得15个月最大跌幅後走强,因意大利公债标售结果强于预期,缓解对该国债务危机的担忧.

今日公布的数据显示,美国上周初请失业金人口降至4月初以来的最低水平.美国9月贸易逆差意外收窄.这扶助支撑油价.

布兰特原油期货与美国原油期货溢价周四收窄,触及每桶15.07美元的日低.周二触及19.91美元.

NYMXE-12月原油期货上扬2.04美元,或2.13%,收报每桶97.78美元,盘中交易区间为95.20-98.35美元,後者为近月合约8月1日触及98.60美元以来的最高.

利比亚代总理Ali Tarhouni称,到明年1月,该国石油产量将轻松超过每日70万桶,在约6月前产油量将恢复至战前水平.

英国咨询机构Oil Movements周四表示,未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)各成员国,在截至11月26日的四周内,石油日均出口料将增加102万桶.(完)

--编译 母红;审校 于春红

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