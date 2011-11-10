温家宝：欧债危机对世界经济复苏带来严峻挑战

路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8665元附近
路透上海2月6日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.8665元附近，较上日贬值约109点。
路透上海11月10日电---中国国务院总理温家宝周四称,欧洲主权债务危机加剧了发达经济体的财政和金融风险,给世界经济复苏带来严峻的挑战.
中国中央电视台援引温家宝表示,"中国政府坚持把自己的事情办好,致力于保持本国经济平稳较快发展."
欧债危机愈演愈烈,继希腊政府可能破产之後,意大利借款成本周三到达临界点,此前意大利总理贝卢斯科尼坚持提前大选而非组建过渡政府,使得不稳定性可能持续,并激起欧元区可能分裂的忧虑.(完)
--发稿 曾菱; 审校 杨淑祯
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路透北京2月5日 - 中国最高人民检察院近日表示，全国检察机关将严惩非法吸收公众存款等涉众型经济犯罪，并将加大对证券期货领域新型犯罪打击力度，依法惩治操纵市场、内幕交易、虚假披露等犯罪。
路透北京2月5日 - 中国证券投资基金业协会公布，截至去年四季度末，基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模约51.79万亿元人民币，较上季末增长5.9%。