通用及神华煤制油合营公司通过反垄断审查--商务部

路透上海11月10日电---中国商务部周四稍晚公告称,通用(GE.N)中国与神华煤制油设立合营企业通过反垄断审查,但因其市场份额和原材料的优势等因素,商务部批准其通过审查时附有一定条件.

商务部要求,其合营公司不得利用限制供应水煤浆气化技术原料煤,或者以供应原料煤为条件,迫使技术需求方使用该合营企业的技术,或者提高使用其他技术的成本.

因为神华集团是水煤浆气化技术原料煤的最大供应商,而通用基础设施技术公司在水煤浆气化技术市场份额最高.双方合作从事水煤浆气化技术许可,可能利用神华集团原料煤优势,通过控制原料煤的供应,限制水煤浆气化技术许可市场的竞争.

目前中国水煤浆气化技术许可市场集中度较高,仅有通用基础设施技术公司水煤浆气化技术、兖矿华东理工多喷嘴对置式水煤浆气化技术与西北化工研究院多元料浆气化技术三家主要竞争者.

神华煤制油主要从事煤炭液化、煤化工项目及配套项目的开发经营,其母公司神华集团是综合性能源企业,以煤炭、电力、热力的生产和供应,以及铁路、港口运输服务为主营业务,是全球最大煤炭生产商--神华能源(601088.SS)(1088.HK)的母公司.

中国反垄断法自2008年8月1日起施行,根据规定,参与集中的所有经营者上一会计年度在全球范围内的营业额合计超过100亿元人民币,且其中至少两个经营者上一会计年度在中国境内的营业额均超过4亿元人民币的需要申报反垄断审查.(完)

参看详情,请点选中国商务部网站(here)

--发稿 曾菱; 审校 杨淑祯

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