欧盟正在讨论制裁伊朗的最新举措

路透布鲁塞尔11月10日电(记者 Justyna Pawlak)---欧盟外交官员周四表示，欧盟或许在数周内批准对伊朗实施新一轮制裁。此前，国际原子能机构(IAEA)的一份报告称，伊朗曾从事核弹研发活动。

伊朗否认试图制造原子弹，伊朗最高领袖哈梅内伊(Ayatollah Ali Khamenei)表示，美国或以色列对伊朗核设施的任何攻击都将遭到伊朗的“铁拳”回击。

为阻止伊朗获得核武器，美国和以色列不愿排除采取任何行动。

驻布鲁塞尔的外交官员表示，欧盟成员国已经开始就制裁伊朗的最新举措展开初步讨论，欧盟外长或许会在12月1日批准制裁计划。

一名欧盟外交官说：“专家正在讨论多种选项，但很难估计讨论结果。”另一名官员称，他预计将于12月1日作出正式决定。

伊朗已经遭到联合国的广泛制裁，美国和欧盟也对其实施了单方面制裁。

欧盟新的制裁举措是西方国家加大对伊朗施压力度的重要体现。IAEA本周公布的报告列举了大量情报，暗示伊朗正在寻求获得核武器。

美国白宫周四表示，IAEA的报告“令人非常担忧”，美国将继续促使伊朗“改变行为”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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