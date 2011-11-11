美就业和贸易数据显示经济增长趋强

* 美国11月5日当周初请失业金人数降至39万人

* 9月贸易逆差意外缩窄为431亿美元

* 10月进口物价较前月下降0.6%

路透华盛顿11月10日电---美国上周初请失业金人数降至4月初以来的最低水准,且9月贸易逆差意外缩窄,表明该国迟滞的经济有所改善.

劳工部周四表示,11月5日当周经季节调整的初请失业金人数下降1万人至39万人,为连续第二周下降.

这仍然远高于2007-2009年衰退发生前的水平,但已经低于40万人.分析师认为称低于该水准或将促进招聘活动加速.

Commonwealth Foreign Exchange驻华盛顿的首席市场策略师Omer Esiner表示,"显然,劳动力市场正在改善,但步伐非常缓慢."

商务部报告称,美国9月贸易逆差减少4%至431.1亿美元.

9月贸易逆差为2010年12月以来最小,得益于出口创纪录高位,表明第三季度末美国经济形势略微强于此前预期.

Capital Economics分析师Paul Dales认为,美国政府可能上修第三季经济成长初值,环比年率增长料从2.5%调高至2.8%.

但分析师警告称,美国经济必须以更快速度增长才能大幅降低失业率,後者在最近两年多数时间处在或高于9%.

"(该数据)并未强劲到足以明确美国经济稳步复苏的程度,但也没有疲弱到显示美国经济正陷入衰退的水平,"投资公司LibertyView Capital Management总裁Rick Meckler指出.

美国公司尽管正在减少裁员,但也并未大幅增加雇聘.美国政府上周公布10月非农就业岗位仅增加8万个.

受初请失业金人数和贸易数据影响,美国公债价格扩大跌幅.不过交易商更加关注欧洲不断蔓延的债务危机.这场危机威胁全球经济.美国股市上扬.

欲浏览美国初请失业金人数相关图表,请点击:(link.reuters.com/wab94s)

欲浏览美国贸易收支相关图表,请点击:(link.reuters.com/ceb94s)

**中国进口**

贸易报告亦显示,政治上相当敏感的来自中国逆差有所缩窄.中国已允许人民币在过去一年升值4.3%,因这个亚洲巨头试图将该国经济重新调整到内需导向的轨道上,而降低对于出口的依赖度.

美国数据显示,9月来自中国的进口下降2.5%.一份北京的报告称,该国10月进口飙升,出口增速为数月以来的最慢.

然而,美国和其他国家正在向中国施压以让人民币进一步升值.大多数有意角逐白宫宝座的共和党候选人誓言将向中国加大压力.

另一份报告显示,10月进口物价下降0.6%,亦为该国经济增色.

最近数月,美国民众的薪资增速并未能跟上通胀脚步,令消费者更难加大开支以提振经济.但许多分析师认为,通胀或已触顶.(完)

--编译 王翔琼/肖群英;审校 郑茵/张明钧

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