意大利总理人选初露端倪 希腊新总理将就任

* 前欧盟执委蒙堤为意大利总理热门人选

* 前欧洲央行副总裁帕帕季莫斯将出任希腊总理

* 欧央行决策者力拒要求加大干预力度的压力

* 巴罗索警告欧盟不能分裂

* 欧元区官员称没有救助意大利的计划

路透罗马/雅典11月10日电---周四意大利距离组成国家联合政府更近了一步,之前希腊寻到一位备受尊敬且经验丰富的技术型人士,带领希腊进行艰难的经济改革,以避免欧元区债券市场崩溃.

经过五天激烈的争论,前欧洲央行副总裁帕帕季莫斯被任命为希腊内阁总理,主持处理危机事务,使希腊免于违约和破产以及退出欧元区.

意大利方面,前欧盟执委蒙堤(Mario Monti)成为取代意大利总理贝鲁斯科尼的热门人选,有望领导政府,实施搁置已久的养老金、就业市场和企业监管方面的改革.

一位政界消息人士表示,现年68岁的蒙提周四晚间将与总统纳波利塔诺和众议院议长Gianfranco Fini会面.

意大利政治和经济上的动荡引发欧元区可能分裂的担忧,因意大利的借款成本处于难以持续的水准,且欧元区亦无力提供救助.

德国总理默克尔呼吁要对希腊的改革给予全面政治支持,称意大利正在重新赢得信心,但政局需进一步明朗化.

默克尔淡化了欧元区可能缩小的言论,表示"我们只有一个目标,那就是让欧元区以目前的形式稳定下来."

在如何最有效地对抗主权债危机这一问题上,欧盟官员依然举棋不定并互相推诿.

投资者和全球领导人要求欧央行大力干预,以免意大利和西班牙被迅速蔓延的危机所吞没,但遭欧央行三位决策者断然拒绝.

"我们已经竭尽所能,不要对我们期待更多.现在该轮到政府行动了,"欧洲央行管理委员会委员兼荷兰央行总裁克诺特对荷兰议会表示.

克诺特称,购债仅能发挥短暂效应.欧洲央行已购进逾1,800亿欧元欧元区二线国家债券.交易员称,央行周四再度出手,但未能持久拉低借贷成本.

克诺特谈到,扩大购债规模最终将迫使欧洲央行开始增发货币,有引燃通胀的风险,这也就是为什麽欧盟条约会把此举排除在外.

欧洲央行执委会成员普雷特(Peter Praet)称,"当对一些国家的可持续性存在根本性疑问时",央行没有责任去干预.即将离任的欧洲央行首席经济学家史塔克稍早表示,反对要求欧洲央行像美国联邦储备理事会(美联储,FED)或英国央行一样充当最後贷款人的角色.

在布鲁塞尔的一位欧元区官员表示,没有动用4,400亿欧元(6,000亿美元)援救基金去帮助意大利的计划,即便只是提供预防性信贷额度.

"提供资金援助是不可能的,"这位官员说.

浏览欧元区债务危机的图表,请点选:(r.reuters.com/hyb65p).

**市场趋稳**

欧元兑美元从一个月低位回升,寄望意大利和希腊新政府能有助于避免欧元区解体.

10年期意大利公债收益率从周三的7.6%回落至7%警戒线下方,该水准被认为难以长期维持.意大利成功标售50亿欧元一年期新债,得标利率不到7%,并不像很多人此前担忧的那样糟.[GVD/EURCN]

随着组建新政府的步伐加快,意大利总统纳波利塔诺要求蒙堤周末留在罗马,不参加原定在荷兰海牙主持的一个会议.蒙堤是一位广受尊敬的经济学家,周三刚获委任为终身参议员.

政界消息人士透露,根据总统拟定的时间表,蒙堤政府最早于周日晚间或周一便可见分晓.

贝卢斯科尼所在的保守派自由人民党的消息人士提到,他现在觉得目前不举行选举可能更好.这位亿万富豪兼传媒业大亨此前同意,一旦意大利议会批准欧洲夥伴国要求的经济改革,他将辞职.

贝卢斯科尼的执政联盟夥伴北方联盟(Northern League)表示,将不会支持蒙堤政府.

蒙堤现年68岁,他尚未发表公开声明,他将为出任总理开出什麽条件也不清楚.

在雅典,帕帕季莫斯在同意执掌联合政府之後表示,"尽管我们付出了许多努力,希腊经济仍然面临重大问题.'

"我们所作出的选择对于希腊人民将是决定性的,尽管前面没有坦途,但我相信只要我们能团结一致、相互理解并谨慎行事,问题会解决得更快,代价更小."

帕帕季莫斯的政府可能仅存在100天.目前还没有确定提前选举的正式日期,不过帕帕季莫斯表示,各党派初步同意的日期是2月19日.

**否认欧元区缩编的说法**

默克尔、法国官员和欧盟执委都竭力否认可能缩小欧元区的说法,尽管上周他们提及希腊可能被迫退出欧元区.

欧盟(EU)执委会主席巴罗索措辞严厉地警告欧盟分裂危险.

"如果没有南欧或东欧的和平与繁荣,北欧或西欧也不可能会和平与繁荣,"巴罗索在柏林的演讲中表示.

默克尔提议修改欧盟条约,法国总统萨科齐则建议实行双轨制的欧洲,即一个紧密结合的欧元区处于核心,在这个货币集团之外建立一个成员数量更多也更为松散的集团.

一位20国集团(G20)的资深人士称,提议在法国担任G20主席国任期年底结束之前,召开主要经济体财长紧急会议讨论援助欧元区方案的计划泡汤.G20财长将于明年2月在墨西哥举行会议.(完)

--编译 李爽/孙茉莉/兰秀娟/肖群英/李春喜;审校 郑茵

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