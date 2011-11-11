IMF总裁希望意大利政局尽快明朗

路透北京11月10日电（记者 药朝清）---国际货币基金会（IMF）总裁拉加德周四敦促意大利迅速采取行动，填补政治真空；中国表示愿意帮助维持全球金融稳定。

拉加德在中国访问期间作出上述表示，意大利政客急于找到总理贝卢斯科尼的继任者。贝卢斯科尼表示，在国会通过旨在安抚市场的改革方案後，他将辞去总理职位。

“没人确切了解谁将出任（意大利）新领导人。这种不确定局面尤其会引发市场波动，”拉加德在北京召开的记者会上说道。

“因此，我认为，政局明朗化将有助稳定，从IMF的角度来看，我将把促进局势好转和更加稳定作为目标。”

中国也同样渴望欧洲局势明朗和稳定。中国持有的3.2万亿美元外汇储备中估计有四分之一是以欧元计价的资产，同时欧盟也是中国最大的单一出口市场。

中国官方媒体报导称，总理温家宝向拉加德表示，欧洲主权债务危机给全球经济复苏带来严峻挑战，加剧了发达经济体的财政和金融风险。

新华社援引温家宝的讲话称，“中方支持欧盟、欧洲央行和国际货币基金组织为应对危机采取的措施，愿与各方共同努力，探讨有效的合作方式，维护国际金融稳定。”

温家宝还表示，中国政府坚持把自己的事情办好，致力于保持本国经济平稳较快发展。

路透此前报导称，德国和法国官员已就彻底改革欧盟的计划进行了商讨，其中包括构建一个整合度更高且可能规模更小的欧元区。拉加德拒绝对此发表评论。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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