李克强：中国扩内需潜力在于城镇化

路透北京11月11日电---中国国务院副总理李克强称,"十二五"(2011-2015年)时期要构建扩大内需的长效机制,而扩内需最雄厚潜力在于城镇化.并要加大对劳动密集型服务业和研发等知识密集型服务业的支持力度.

新华社周四援引他在在国务院发展研究中心调研时并称,当前国内经济出现了不少新情况,需要提高宏观调控的针对性、灵活性和前瞻性.

李克强表示,积极稳妥地推进城镇化是个长期过程,如何更好地统筹城乡,加快现代农业发展步伐,促进大中小城市和小城镇协调发展,还需要不断探索.

他并称,服务业是内需潜力最大的产业,中国服务业总体上还是短板.要针对存在的制约因素,研究更多更有效的政策;并要积极探索有效途径,调整收入分配结构.

此外,应围绕扩大国内需求、优化产业结构、促进自主创新、加强节能环保、保障改善民生等重点任务,全面推进各领 域改革,深化财税、金融、价格等改革.

中国今年来季度国内生产总值(GDP)增速一直在放缓,从第一季的9.7%下降至第三季的9.1%;而周四刚公布的贸易数据显示,外需疲弱导致中国10月出口增幅意外降至八个月最低,当月贸易顺差亦远低于预期.(完)

--发稿 邵晓忆; 审校 黄凯

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。