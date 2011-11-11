伯南克：美联储致力于降低失业

路透德州11月10日电---美国联邦储备委员会(FED,美联储)主席伯南克周四表示,美联储"致力于"降低失业,而他警告称欧洲的紧张情势恐对全球经济造成冲击.他是在抨击他不遗馀力的保守势力的地盘上发表维护FED的演说.

"我知道,对于许多人而言,经济衰退感觉好像从来没有结束."伯南克在德州边境城市El Paso近郊的陆军基地举办的论坛上说道.

"我并不相信老派景气循环理论.我认为若我们可以提供协助,我们就必须帮助民众."

美联储、特别是主席伯南克遭受许多保守派人士的抨击,因这些人士担心联储的积极宽松货币政策可能让美元贬值,从而导致通胀上扬.

伯南克称美国长期失业率偏高是国家级危机,表明决策人士仍将重点放在降低高达9%的失业率,但他警告称可能需要更多时间才能让失业率回到较为正常水准.

"美联储密切关注着支持创造就业,这可以说是我们的一半行动方针,"他说.

美联储另一项职责是控制通货膨胀.伯南克称,通胀应会放缓,并在可见的未来内维持在接近联储乐见的2%或略低水准.

美联储在2008年12月将指标利率调降至近零水准,且买进逾2.3万亿美元债券,以期带动更强劲的复苏.

伯南克也为美联储的买债措施做辩护.

"了解这类活动和政府支出不同是很重要的,"他说,美联储可能会在市场上卖出这些债券,或者持有至到期.他也指出,美联储的投资获利协助降低了联邦预算缺口.(完)

--编译 张明钧/王冠中;审校 吴云凌

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