人行官员建议发展多层次信贷市场--报载

路透北京11月11日电---针对民间借贷当前的困境及风险,中国人民银行有关负责人建议,应发展多层次的信贷市场,同时,鼓励民间借贷逐步实现规范化运作.

中国证券报周五报导援引该负责人并称,由于民间借贷游离于正规金融之外,存在交易隐蔽、风险不易监控及容易滋生非法集资、洗钱犯罪等问题,因而需通过修订与完善相应的法律法规予以引导和规范.

"下一步将致力于推动完善相关法律法规,引导民间资本规范从事资金借贷活动,鼓励民间借贷规范化、阳光化运作,发展多层次信贷市场,满足社会多元化融资需求",上述负责人指出.

同时,随着小额贷款公司等机构的发展,应将这类经批准从事专业放贷业务的机构或组织从一般意义的民间借贷主体中分离出来,作为专业放贷人对待.

为缓解小微企业的资金困局,中国国务院上月出台一系列政策,加大对小型及微型企业的信贷支持和税收扶持力度,包括提高其增值税和营业税的起征点.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 黄凯

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