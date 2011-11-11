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气候环境 | 2011年 11月 11日 星期五 09:51 BJT

中国前三季工业领域未完成降耗指标--工信部

路透北京11月11日电---中国工业和信息化部部长苗圩表示,今年前三季度,由于高耗能行业增长较快，能源消费量大幅上升,工业领域并未完成单位工业增加值能耗降耗目标.

新华社周四晚间报导援引苗圩称,"前三季度全国规模以上工业企业单位工业增加值能耗同比只下降2.56%,与全年目标差距还很大".

工信部此前公布今年节能减排四大约束性指标显示,单位工业增加值能耗、二氧化碳排放量、用水量和工业固体废物综合利用率分别降低4%、4%以上、7%左右,以及提高2.2个百分点.

而"十二五"(2011-2015年)期间,中国单位工业增 加值能耗、二氧化碳排放量和用水量分别要比"十一五"末降低18%、18%以上和30%,工业固体废物综合利用率要提高到72%左右.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 黄凯

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