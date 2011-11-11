中国前三季工业领域未完成降耗指标--工信部

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透北京11月11日电---中国工业和信息化部部长苗圩表示,今年前三季度,由于高耗能行业增长较快，能源消费量大幅上升,工业领域并未完成单位工业增加值能耗降耗目标.
新华社周四晚间报导援引苗圩称,"前三季度全国规模以上工业企业单位工业增加值能耗同比只下降2.56%,与全年目标差距还很大".
工信部此前公布今年节能减排四大约束性指标显示,单位工业增加值能耗、二氧化碳排放量、用水量和工业固体废物综合利用率分别降低4%、4%以上、7%左右,以及提高2.2个百分点.
而"十二五"(2011-2015年)期间,中国单位工业增 加值能耗、二氧化碳排放量和用水量分别要比"十一五"末降低18%、18%以上和30%,工业固体废物综合利用率要提高到72%左右.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 黄凯
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路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。