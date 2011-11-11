帕帕季莫斯获希腊总理提名 有望带领希腊走出危机

2011年11月10日，帕帕季莫斯获希腊总理提名，图为他在雅典。 REUTERS/Yannis Behrakis

* 希腊联合政府将于周五宣誓就职

* 帕帕季莫斯称,道路并不平坦,团结至关重要

* 据称他与其他党派举行条件苛刻的谈判

路透雅典11月10日电---希腊周四提名前欧洲央行(ECB)副总裁帕帕季莫斯为危急时刻的新政府总理,在希腊寻找新领导人以拯救该国免于债务违约、破产和脱离欧元区之际,这终结了总理遴选的混乱局面.

帕帕季莫斯郑重宣布,希望希腊在经历数月四分五裂的政治活动後,能够团结支持他,他准备确保获得欧盟(EU)的援助,尽管这对于饱受失业率飙升之苦的希腊而言,会带来更多艰难岁月.

"我们将为希腊民众作出果断抉择.未来道路将不会平坦,但我们相信,只要大家团结一致,相互理解和稳健行事,各种问题将以更快速度和较小成本得到解决,"他在希腊总统Karolos Papoulias主持的联合政府磋商中脱颖而出时表示.

在本周其他欧洲领导人开始公开质疑希腊作为欧元区17国的成员国地位时,帕帕季莫斯强调希腊将秉持留在欧元区的承诺.

他在会晤即将离任的希腊总理帕潘德里欧及保守反对党之後表示,"我相信,希腊留在欧元区是维持货币政策稳定的保证."

会谈结束时尚无迹象显示有新内阁成员名单,帕帕季莫斯周四晚间独自在新总理办公室酝酿组建联合政府的事宜.

两党消息人士表示,Evangelos Venizelos可能留任财政部长,而希腊总统Papoulias将于周五1200GMT主持新一届内阁宣誓就职.

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两位欧盟高官欢迎帕帕季莫斯出任总理的消息."

欧盟执委会主席巴罗索和主席范龙佩在联合声明中称,"我们重申,欧洲机构仍将在能力范围内尽一切努力救助希腊.但希腊也必须在其能力范围内全力自救."

他们表示,他们已向希腊领导人指出,需要释出一个"强力的跨党派讯息",将国内政治纷争摆在一边,并开始缩减庞大的债务规模.

**备受敬重**

帕帕季莫斯在欧洲各大金融重镇及市场备受敬重,他称联合政府的明确任务,为在提前举行大选前与欧元区共同执行1,300亿欧元(1,770亿美元)的纾困计画.

政界领袖均认为联合政府的任期只有到预定于举行大选的2月19日,但帕帕季莫斯暗示若工作尚未完成,他的任期不必然受到上述日期约制.

各政党领袖在历经四日的混乱协商之後,希腊终于选出了国际认可的技术官员担任总理一职.

"在历经数日的闹剧之後,希腊今日终于选出总理,他具有完成任务的资历."民意调查机构Alco主管Costas Panagopoulos表示.

"各政党终于勉力进行合作实为一大正面迹象.我希望政党和希腊民众间的隔阂现在能开始缩小."

但对于帕帕季莫斯能否执行纾困计画中所制定的严苛节约措施,海外分析师多持保留看法;希腊民众先前针对这些节约措施多次发起罢工及抗议活动,反对缩减预算及提高税负.

伦敦Capital Economics资深欧洲分析师Jennifer McKeown表示,有鉴于公众的强烈反对,要执行节约措施难度极高.

另有多位分析师表示,帕帕季莫斯欠缺政治经验,可能苦于难以运用手中权力向Venizelos等内阁中强硬派的人士施压.(完)

--编译/审校 肖群英/王翔琼/张明钧/隋芬

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