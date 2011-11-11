欧债危机令美国削减赤字更为紧迫--美参议员

路透华盛顿11月10日电---美国民主党参议员约翰・克里(John Kerry)周四表示，欧债危机造成的连锁反应令人益发感到忧虑，这令美国削减赤字的谈判更为紧迫。

美国国会的“超级委员会”正竭力达成一项减少美国巨额财政赤字的协议，协议计划在未来10年减赤至少1.2万亿美元。11月23日是该委员会提交削减赤字计划的最後截止日期。

希腊和意大利的债务危机被视为对美国和欧洲经济的威胁。

作为“超级委员会”成员的克里在谈到欧债危机蔓延到意大利时表示：“无论我们委员会正在做什麽，这很明显增加了国家的经济风险。”

“借此机会，委员会必须就美国金融状况发出讯息，我个人认为这是一个非常重要的组成部分，或应该是我们思想中一个重要组成部分。”

减赤特别委员会的民主党联席主席帕蒂・默里(Patty Murray)也对此表示认同。

“我回想起8月我们首次接受这项任务的时候。那种国家身处危机的感觉让我们深感压力，且日益紧迫，我们深知我们国家和世界需要面对的挑战。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。