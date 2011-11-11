香港《经济日报》：重组欧元区 德法须果断

（11月11日社评）

意大利债务危机急剧恶化,环球股市急挫,港股?指昨剧跌逾1,000点.底因是市场对欧债危机看法根本转变,信心剧减,知道欧洲民众可对救援方案说不,欧盟亦不再死抱危国.德法要祭出重组欧元区此最後手段,则须快不能慢.人民可以说不,德法可弃危国.意大利10年期国债孳息过去2天逾外界视为死亡分界线的7厘,昨才回落在死亡线之下,但其实近期出现的消息表面看来并不坏,如希腊撤回公投并筹组联合政府、意国通过财政改革方案且总理贝卢斯科尼承诺下台;市场最新说法是,贝氏下台或令意国政局不稳.

市场要贝氏下台,贝氏下台市场又急挫,究竟为何?底因是他下台与否实非重要,真正关键是市场对欧债危机看法已变,希腊与欧盟上周角力折腾,已将两个本只存于大家心底的疑问暴露出来.其一,希腊总理帕潘德里欧打算公投,凸显希腊政府担心民众反对下,通过了的削赤方案亦无法落实,故冀以公投取得人民授权,齐心捱过;现被迫撤回公投,只是回避而非解决民众意向的难关,问题并没解决.此清楚向市场指出,希腊政府只是代理,真正话事的,是可以说不的人民.其二,对希腊图搞公投,德法打破忌讳,直言或要希腊退出欧元区.市场昨传德法正研究精简欧元区,让一国或多国退出.此意味欧盟不再如之前强调那般,会为保欧元区完整而不计代价守 危国,德法可弃危国.

意大利大得不能倒,其退出欧元区仍属难以想像,但欧元区重组已非不可能,甚至已暗中筹划,市场持欧债的风险已不只像援希方案般要削债一半,还可能是危国被逐出欧元区而索性违约赖债!重组拖得愈久,折腾只会愈多.欧债危机已进入更危险的新阶段,任何重债国即使大国如意大利,若有甚麽风吹草动,市场便即担心其可能被逐出欧元区而赖债,市场因而剧震,如出现昨天港股的暴挫;若市场疑虑再加重,更或可催动欧元区无序解体,造成另一场全球金融海啸.如此形势,正倒迫德法等要果断行动,若出重组欧元区此最终手段,便要尽快,因拖得愈久、折腾必愈多.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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