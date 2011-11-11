《星岛日报》：欧债连锁效应双鬼拍门

（11月11日社评）

香港股市一天内蒸发超过二十分一的纸上财富後,欧美市场因为欧债没有堕崖而稍为回稳,但是短期的喘定未解决长期的问题.欧债快车仍然搁在悬崖边缘摇摇欲坠,要拉回安全地带,则处于”三个和尚无水饮”的不绝争议,欧洲元气大伤,势波及全球经济.预计本周末的亚太经济合作组织非正式峰会,欧债危机将成为主要议题.

希腊国债危机终于把总理帕潘德里欧推下台,由麻省理工毕业并在哈佛大学任教的经济专家帕帕季莫斯接任,以其曾任欧洲央行副行长的经验,来主理削债经济.救意债料长期拉锯.意大利经济规模,有如华尔街大行”大到不能倒”,各方不得不设法挽救,可是在复杂的政经局势和利益博弈下,要经历长年累月的马拉松拉锯.欧债危机早前”骑劫”了20国峰会议程,预计亦会成为亚太经合峰会重要议题.国际货币基金组织总干事拉加德,日前在北京出席国际金融论坛,警告各国如果不联合应付阴霾,全球可能会进行低增长高失业率的”迷失10年”.

中国救欧疑难甚多.欧债危机持续发酵,从两线把连锁效应推至全球:首先是金融不稳的骨牌效应,就算不倒下都影响融资体系;其次是欧美对货品需求下跌,打击亚洲的出口业和相关经济,两条链又互相影响.欧洲希望中国为人为己,出手相救.中国救欧,面对德国救希腊的同样问题,德国人不满自己努力工作,却要花钱救助挥霍享乐的希腊人,现在中国则面对是否由贫穷的中国人,救助富有的欧洲人问题,要确保百姓血汗累积得来的财富用得其所,当中涉及复杂的政治和经济利益盘算,又要考虑救助能够起到怎样的实效.

欧债的连锁效应不容轻视,出口下跌对香港经济影响日趋明显,香港财政司司长曾俊华表示,香港的银行体系持有意大利或与意大利有关的债券和资产不多,相信少于1%;另外中国虽然拯救欧洲有难度,但大陆扩大内需支持经济,会缓和香港受到的冲击.不过,大鳄在港透过衍生工具在市场上下其手,港股波幅往往比其他主要市场大,投资者仍然要绑好安全带.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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