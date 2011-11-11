《信报》：市场不稳已成常态 炒上炒落适者生存

（11月11日社评）

意大利10年债息升穿7厘的危险水平,掀起全球金融市场动荡,欧债危机再度成为市场焦点,而主角已由希腊转到国债高达19,000亿欧罗的意大利身上.港股大上大落,已成常规,而非例外,在可见的未来,大型上落市格局相信仍会持续一段相当长的时期.一来金融海啸暴露的世界资本主义之深重危机根本没有彻底解决,欧美经济大国竞相推出的量化宽松货币政策,极其量只能稳定全球金融系统,却无法刺激经济复苏;因为以杠杆化即先使未来钱及以债养债建构的经济增长模式已经证明不行,要彻底解决危机,只有削减开支,勒紧肚皮减债减赤,别无他途.

然而,去杠杆化的过程必定漫长痛苦,损害不同持份者的利益,因此政治矛盾势必激化,又反过来冲击经济现实,令资金主导、极度敏感的金融市场大幅波动.二来在金融资本主义当道的年代,国际游资已经泛滥成灾,香港作为世界金融资本主义重要的一环,门户开放,资金进出容易自由,自是首当其冲,每每成为全球波幅最大的金融市场之一.三来当前金融资本主导的全球经济已是不折不扣的赌场经济,资金的流向决定一切.基于资金增值是资金流动的不二法则,不管造好造淡,只要造对方向,又有对手,便可上下其手,投机获利.

欧债危机虽然根深蒂固,不易解决,任何风吹草动,都会触动市场神经,但罗马不是一天建成的,金融资本主义也不会一天倒下.在不利因素一片充斥下,其实不无利好的消息,例如市场可以憧憬中国放宽银紧、中央基金入市稳定大局,以至欧洲央行大举购入欧债和突然再度减息,连美国联储局秘而不宣、忍而不发的QE3,都可发挥稳定和阻遏美股崩溃的作用.

根据国际金融大鳄索罗斯的反射性(reflexivity)理论,市场不稳定是金融资本主义的常态,往往可以由一个极端走向另一个极端.只要市场形成定见,构成对手,金融大鳄便可反其道而行,兴风作浪.一句话,淡不必看得太淡,好亦不必看得太好,惟适(识)者生存而已.(A02)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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