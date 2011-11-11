伊朗官员称以色列发动军事打击将“引火烧身”

路透莫斯科11月10日电---伊朗最高国家安全委员会官员阿里・巴盖里(Ali Baqeri)周四警告以色列，军事打击伊朗将威胁其自身生存。

巴盖里在访问莫斯科时通过翻译表示：“如果犹太复国主义政权愿意犯下如此错误，那麽他们将面临生存问题——并非其合法性问题，而是关乎其存在的问题。”

巴盖里的表态与伊朗最高领袖哈梅内伊(Ayatollah Ali Khamenei)的警告遥相呼应。伊朗国家电视台报导称，对伊朗核设施的军事攻击将遭到伊朗“铁拳”的回击。

国际原子能机构本周发布报告称，伊朗似乎已着手设计核弹，且或许还在进行秘密研究。自此加剧了有关伊朗核项目的紧张气氛。

以色列和西方媒体对以色列和美国军事打击伊朗核设施可能性的猜测性报导也甚嚣尘上。

巴盖里表示，伊朗不相信以色列会发动袭击，称“自以色列建国以来，该国的政治、经济、社会和安全问题就处于最糟糕的状态。”

“(中东)国家人民希望将以色列赶出这一地区，所以以色列现在有很多弱点。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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