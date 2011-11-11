俄罗斯着眼为伊朗修建更多核电站

“空饷门”持续发酵 菲永面临退选压力
路透巴黎2月6日 - 法国面临一周的政治不确定期。右翼总统候选人、前总理菲永因家人吃空饷丑闻，面临与日俱增的退选压力，而其所在阵营关于是否换人亦存在分歧。
路透莫斯科11月10日电(记者 Guy Faulconbridge/Steve Gutterman)---俄罗斯周四表示，该国或帮助伊朗修建更多核电站。此举不啻是在伊朗核危机愈演愈烈之时抛出的一根胡罗卜。俄罗斯为伊朗修建了首座核电站。
伊朗投资10亿美元修建的布什尔核电站今年9月投入使用。
俄罗斯不时表示，该国或将帮助伊朗修建更多反应堆。
俄罗斯原子能公司Rosatom负责人基里延科(Sergei Kiriyenko)在伊朗最高国家安全委员会官员阿里・巴盖里(Ali Baqeri)访俄之际作出上述表示。
基里延科在俄内阁会议上告诉总理普京：“修建原子能反应堆不会在国际社会引发质疑，也不会与任何敏感问题挂钩，这完全可行。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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韩国农业、食品与农村事务部(Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs)在声明中称，报恩郡一乳牛场已发现此疫情，该乳牛场位于首尔东南约170公里处(105.63英里)。该乳牛场已将其195只乳牛尽数宰杀以控制疫情。
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