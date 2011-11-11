美国防部长警告武力打击伊朗的後果

路透华盛顿11月10日电(记者 Phil Stewart)---美国国防部长帕内塔(Leon Panetta)周四表示，对伊朗采取军事行动或在该地区引发“意想不到的後果”。就在数小时前，伊朗警告称，对伊朗核设施的攻击将遭到“铁拳”回击。

帕内塔表示，他同意前任国防部长盖茨的评估，即打击伊朗只会延迟其核项目。

盖茨还警告称，打击只可能使伊朗更团结，并强化其获得核武器的决心。伊朗称其核项目只用于和平目的，其浓缩铀是用来发电。

当被问及自己对军事打击的关切时，帕内塔在五角大楼对记者表示：“要小心出现意想不到的後果。”

他承认军事手段或许无法阻止伊朗“做他们想做的事”。

“但更重要的是，那可能会给该地区带来严重影响，可能会给该地区的美军造成严重影响。我认为，所有这些情况都需要仔细考虑。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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