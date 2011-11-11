粤水电拟在甘肃建设500兆瓦光伏发电项目

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透上海11月11日电---中国广东水电二局股份有限公司(002060.SZ)周五公告称,拟在甘肃省酒泉市金塔县建设500兆瓦光伏并网发电项目,总投资约70亿元人民币.
公告称,粤水电近日已与金塔县政府签署合作协议书.按照协议约定,该项目计划利用4至5年时间分期实施.其中,2012年一期计划实施50兆瓦,投资预计约7亿元.
该项目建设完成後,粤水电对该项目拥有完全的经营权,并由其全资子公司负责经营,每期项目自建成投产起经营年限为25年.
公告指出,公司发展战略为做大、做强水利水电、地铁盾构等施工主营业务,发展清洁可再生能源发电业务.目前,公司已投资建设了水力、风力清洁可再生能源发电项目.发展光伏发电业务,既符合国家发展新兴产业、实现节能减排的产业政策,也符合公司的发展战略,并且增加公司清洁可再生能源的资源储备,优化公司清洁可再生能源发电业务的结构.
公告未解释项目所需资金如何筹集等细节.
粤水电周五早盘报10.81元,涨0.26元,或2.46%.(完)
--发稿 林琦; 审校 林高丽
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路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。