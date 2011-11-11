欧元集团主席容克称不会有任何成员国会退出欧元区

瑞士央行理事麦席勒称瑞郎汇率并无“魔力数字”
路透日内瓦2月6日 - 在日内瓦论坛报(Tribune de Geneve)周一刊出的专访中，瑞士央行理事麦席勒表示，对瑞郎来说，并没有一个理想的汇率水准。
路透里斯本11月11日电---欧元集团主席容克周四排除了任何成员国退出欧元区的可能性,称根据欧洲条约这种情况是不可能发生的.
"我排除将某个国家逐出欧元区的推测,事实上,欧盟条约内没有允许我们采取此类举动的依据,"容克周四接受葡萄牙电视台TVI专访时表示,该节目在周四稍晚播出.
欧债危机本周进入新阶段,危机席卷意大利,推动该国公债收益率(殖利率)急升,因市场对意大利债台高筑的忧虑加剧.迄今为止,欧债危机已迫使希腊、爱尔兰和葡萄牙等规模较小经济体寻求金融援助.
但容克告诉TVI,他相信目前欧元区的成员国在未来几年不会变动.他正开展为期两天的访问以商讨对葡萄牙的援助.
"我认为,目前欧元区内的所有国家在未来10年仍将使用欧元,"他并称."相信在10年内,欧元区将拥有更多成员国."(完)
--编译 肖群英;审校 戴素萍
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透日内瓦2月6日 - 在日内瓦论坛报(Tribune de Geneve)周一刊出的专访中，瑞士央行理事麦席勒表示，对瑞郎来说，并没有一个理想的汇率水准。
路透东京2月6日 - 日本丰田汽车周一将全年获利预期上调9.7%，因预计将获得日圆走软的更大助益，而削减成本的努力也将见效。丰田是全球第二大车企。
路透东京2月6日 - 前任日本大藏省次官神原英资表示，今年底美元可能跌破100日圆，因美国总统特朗普有意支持弱势美元，有助美国联邦储备委员会(美联储/FED)放慢升息步伐。