欧元集团主席容克称不会有任何成员国会退出欧元区

路透里斯本11月11日电---欧元集团主席容克周四排除了任何成员国退出欧元区的可能性,称根据欧洲条约这种情况是不可能发生的.

"我排除将某个国家逐出欧元区的推测,事实上,欧盟条约内没有允许我们采取此类举动的依据,"容克周四接受葡萄牙电视台TVI专访时表示,该节目在周四稍晚播出.

欧债危机本周进入新阶段,危机席卷意大利,推动该国公债收益率(殖利率)急升,因市场对意大利债台高筑的忧虑加剧.迄今为止,欧债危机已迫使希腊、爱尔兰和葡萄牙等规模较小经济体寻求金融援助.

但容克告诉TVI,他相信目前欧元区的成员国在未来几年不会变动.他正开展为期两天的访问以商讨对葡萄牙的援助.

"我认为,目前欧元区内的所有国家在未来10年仍将使用欧元,"他并称."相信在10年内,欧元区将拥有更多成员国."(完)

--编译 肖群英;审校 戴素萍

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