卡特彼勒提出收购中国年代煤矿机电

路透11月10日电---美国卡特彼勒(Caterpillar)(CAT.N)称,向中国年代煤矿机电8043.HK提出收购要约,以加强采矿业务.

卡特彼勒称,将向年代煤矿机电支付每股0.88港元现金,或者提供借款凭证,让凭证持有者在赎回时可以每单位取回0.75-1.15港元.

卡特彼勒在一份声明中说,该要约对年代煤矿机电的估值为44.90-68.85亿港元(约合5.7725-8.8515亿美元).

年代煤矿机电通过旗下郑州四维机电设备制造有限公司,在中国大陆生产地下煤矿开采设备.

该并购交易在两个方面有利于卡特彼勒:提供在快速成长的中国市场进行扩张的机会,以及进一步深入获利颇高的采矿业.

在中国,卡特彼勒是诸多寻求快速增长的重型机械制造商其中之一,该公司拥有一系列投资项目,从住宅扩展到基础设施建设.

巴克莱资本在周四下午给予投资者的报告中表示,"我们普遍看好此项收购交易,因这提供另一个迹象,表明卡特彼勒正在借助国际矿业上升周期的力道,我们认为这个周期持续时间较长,背後的推动因素是新兴市场相对强劲的大宗商品需求."

巴克莱也表示,这项收购交易表明,卡特彼勒应能在"不太费力的"情况下支付收购所需款项.该公司称,卡特彼勒最近的"现金生成能力相当强劲",并"可在下一个或两个季度为此项交易筹措到足够资金."

要约将由卡特彼勒全资子公司Caterpillar(Luxembourg) Investment Co. S.A.提出.

卡特彼勒称,在收购完成之後,四维现任董事长王富仍将继续领导运营活动.(完)

--编译 杜明霞/王翔琼;审校 艾茂林

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