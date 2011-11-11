汇丰投行业务在总部与其他五国裁员数百人

路透伦敦11月10日电---据知情人士透露,汇丰控股(HSBA.L)(0005.HK)本周在伦敦、香港和其他地区裁减数百个投资银行职位,这是该行通过裁员节支数十亿美元计划的一部分.

几位消息人士称,全球银行和市场(GBM)投资银行部的员工本周接到通知,部分员工已经提前被告知.预计该行GBM部门的两万名员工中有几百名会受到影响.

根据其行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)每年节支35亿美元的整顿计划,这家欧洲最大的银行计划在2013年底之前裁员三万人.该行周三表示目前已经裁员5,000人.

截至2010年底,汇丰控股共有员工29.6万人,本次裁员占其员工总数的10%.这相当于GBM部门裁员约2,000人,不过实际人数可能更高,由于最近的欧元区动荡使投资银行收入遭受重创.汇丰控股也表示,将在一些业务增长的部门和国家招聘新员工.

汇丰控股已经列出首波裁员涉及的五个国家和其伦敦总部,主要是在年底前进行.其曾表示,香港将裁员3,000人,但对其他地区裁员未提供细节.其他受影响的国家包括美国、巴西、加拿大和墨西哥.

"我们不对具体细节做出评论,但汇丰正在进行5月投资者见面会上所提到过的效率计画.该计画的目的是削减官僚体制并提高组织效率,"该行发言人士表示.

欧智华表示,成本基础令人"难以接受",想把费用降低到占收入的52%以下.今年前九个月,成本占基本收入的59.1%,去年同期为54.4%,因此与他的目标还有差距.(完)

--编译 李春喜;审校 戴素萍

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