希拉里称21世纪是“美国的太平洋世纪”

路透火奴鲁鲁11月10日电(记者 Paul Eckert)---随着美国面临来自中国越来越多的挑战，美国国务卿希拉里周四宣称21世纪将是“美国的太平洋世纪”，称该地区遭遇的问题需要美国的领导。

尽管强调奥巴马政府将寻求改善与中国的关系，但希拉里希望利用亚太经合组织峰会前的发言，说服中国和其他国家不要认为美国在太平洋地区的传统角色正在减弱。

希拉里在夏威夷东西方中心(East-West Center)表示：“亚太地区目前面临的诸多挑战需要美国的领导，这些挑战包括确保南中国海的自由航行，应对朝鲜的挑釁和核扩散，推进经济的平衡、包容性增长等。”

美国总统奥巴马强调美国外交政策将更加注重亚洲。希拉里的表态是对此的响应。

“日渐明显的是，在21世纪，世界的战略和经济重心将会是亚太地区，从印度次大陆到美洲西海岸。”

“美国在未来十年的最重要任务之一将是锁定对该地区外交、经济、战略等领域的大幅投资。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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