苹果发布软件更新 改善iPhone 4S电池续航

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透11月10日电---苹果公司(AAPL.O)周四发布了iOS 5操作系统的软件更新，以解决iPhone 4S手机电池续航能力弱的问题。
自推出iPhone 4S手机以来，便有不少用户抱怨电池耗电太快。苹果早些时候承诺会发布软件更新以解决该问题。
软件更新还对一些安全问题进行了修复，包括操作系统中的一个漏洞，该漏洞或可让黑客通过秘密安装程序窃取数据。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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路透首尔1月5日 - 韩国Electronic Times周四引述未具名消息人士报导，三星电子对盖乐世(Galaxy)S8智能手机初步设定的产量目标为1,000万部。