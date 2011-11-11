苹果发布软件更新 改善iPhone 4S电池续航

路透11月10日电---苹果公司(AAPL.O)周四发布了iOS 5操作系统的软件更新，以解决iPhone 4S手机电池续航能力弱的问题。

自推出iPhone 4S手机以来，便有不少用户抱怨电池耗电太快。苹果早些时候承诺会发布软件更新以解决该问题。

软件更新还对一些安全问题进行了修复，包括操作系统中的一个漏洞，该漏洞或可让黑客通过秘密安装程序窃取数据。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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