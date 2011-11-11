标普误发信息称调降法国评等

* 标普称误发信息是"技术错误"所致

* 法国监管机构发起调查

* 该错误令法国公债跌势加剧

路透纽约11月10日电---标准普尔周四误发信息称调降法国信贷评等,令原本已经担心欧债危机深化的投资者感到恐惧.

标普称这条错误信息被发往部分客户,该信息引燃欧债问题已经吞没法国这一欧元区第二大经济体的忧虑.令法国公债录得1999年欧元诞生前以来的最差单日表现.

在发出错误信息近两个小时之後,标普发布声明称,误发信息是技术错误所致,与其打算对法国采取的任何举措都无关.

法国决策者和监管者快速做出回应,担心他们维持法国信贷评等的努力白费.

"我们将不允许任何负面信息传递"至市场,法国财政经济部长巴胡安(Francois Baroin)在里昂举行的一个经济会议间隙表示,"我们有削减赤字的策略和承诺."

他支出,标普误发信息"非常令人吃惊",要求监管机构调查此事的起因及影响.法国金融市场监管机构AMF随後立即发起调查.

到目前为止,标普几乎还未提供关于这起事件的解释.

标普强调称,法国评等仍为最高的AAA,展望为稳定.(完)

--编译 杜明霞;审校 孙茉莉

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