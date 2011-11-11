标普误发信息称调降法国评等

瑞士央行理事麦席勒称瑞郎汇率并无“魔力数字”
路透日内瓦2月6日 - 在日内瓦论坛报(Tribune de Geneve)周一刊出的专访中，瑞士央行理事麦席勒表示，对瑞郎来说，并没有一个理想的汇率水准。
* 标普称误发信息是"技术错误"所致
* 法国监管机构发起调查
* 该错误令法国公债跌势加剧
路透纽约11月10日电---标准普尔周四误发信息称调降法国信贷评等,令原本已经担心欧债危机深化的投资者感到恐惧.
标普称这条错误信息被发往部分客户,该信息引燃欧债问题已经吞没法国这一欧元区第二大经济体的忧虑.令法国公债录得1999年欧元诞生前以来的最差单日表现.
在发出错误信息近两个小时之後,标普发布声明称,误发信息是技术错误所致,与其打算对法国采取的任何举措都无关.
法国决策者和监管者快速做出回应,担心他们维持法国信贷评等的努力白费.
"我们将不允许任何负面信息传递"至市场,法国财政经济部长巴胡安(Francois Baroin)在里昂举行的一个经济会议间隙表示,"我们有削减赤字的策略和承诺."
他支出,标普误发信息"非常令人吃惊",要求监管机构调查此事的起因及影响.法国金融市场监管机构AMF随後立即发起调查.
到目前为止,标普几乎还未提供关于这起事件的解释.
标普强调称,法国评等仍为最高的AAA,展望为稳定.(完)
--编译 杜明霞;审校 孙茉莉
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