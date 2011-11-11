欧债危机将冲击美国出口 亚太地区或提供支撑--美商务部长

路透夏威夷檀香山11月10日电---美国商务部长布兰森周四表示,欧洲债务危机将冲击美国出口,但增长迅速的亚太地区或可弥补这一缺口.

"我们对欧出口一直很强劲,但目前受到欧洲金融危机的影响,这股强劲势头将会降温,也似乎正在降温,"布兰森接受路透访问时说.

他在亚太经合组织(APEC)峰会间隙谈到,"虽无理由相信我们对欧洲的贸易会大幅改善,"但中国、马来西亚、韩国及其他亚太地区带给了我们更多希望.

周四公布的贸易数据显示,尽管欧洲陷入混乱,但美国9月出口额仍达到创纪录的1,804亿美元.

布兰森称"这些数据振奋人心".他指出,2011年前九个月的出口额较上年同期增长16%.这样的速度大致符合美国总统奥巴马提出的到2014年末出口增长一倍目标的要求.

**希望与中国开展更为平衡的贸易**

布兰森亦谈到,美国需要与中国在环保和服务领域开展更为平衡的贸易.布兰森最近被任命为商务部长前是一家能源企业的高管.

本周在檀香山举行的APEC峰会上,美国希望21个经济体同意将环保商品的关税上限设置在5%,并消除非关税壁垒.

中国认为,对于像自己这样的发展中国家来说,该计划过于激进.发展中国家对这类产品徵收的关税高于美国.

但布兰森表示,"我们在这方面需要达成一些共识,并作出一些调整,以确保我们互惠互利."

他还说,"我认为,总的来说,我们一直是一个对贸易十分开放的国家,而中国却并非如此.我们需要想办法做到更加平衡."(完)

--编译 兰秀娟;审校 郑茵

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