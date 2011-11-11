欧债达摩克利斯之剑高悬 离岸汇市悄然复苏

路透香港11月11日电---尽管欧债危机仍如达摩克里斯之剑般高悬,本周离岸人民币市场却开始呈现复苏迹象,无本金交割远期(NDF)一度重新回到隐含人民币升值区间,两地即期汇差亦从维持了一个多月的高位回落.

交易员指,本周NDF市场变动主要由流量驱动(flow driven),目前市场做多和做空人民币的力量势均力敌,料会静待欧洲形势更加明朗化.

而在即期市场方面,自9月底投资者在亚洲市场去风险化以来,市场充满套利空间.不过到目前仅100-200点的位置,考虑到交易费用,套利空间已被显着压缩.

一年期美元/人民币NDF最新报6.3200元,隐含人民币一年後将升值0.2%,本周一度跌至6.3070元;离岸人民币即期最新报6.3650元,与内地即期汇差收窄至200个点子,此前曾跌至150个点子.

"现在市场的态度我觉得是中性,因为没有太多理由让人民币升值或者贬值."一位欧资银行香港交易员表示.

人民币兑美元今年以来已累计升值约3.8%,在亚洲货币中表现最佳.新加坡元和韩元在过去一个多月回吐涨势,与年初时几近持平.

另一位美资银行香港交易员认为,本周美元/人民币NDF多头选择平盘,这种仓位的变化可能还会持续一段时间.从建仓的角度看,现在对做空美元/人民币NDF的投资者来说可能不像几个星期前那麽有利.

点心债市场方面,在经历一轮抛售後,投资者对债券发行人和债券本身的质素更为看重.点心债在投资者心中的定位也正由"利率产品"向"信用产品"转变.

本周拉法基瑞安水泥发行的三年期人民币点心债的息率高达9%,而此前同属该行业的亚洲水泥无评级的三年期债券息率仅为2.95%,标普BB评级的山水水泥同年期债券息率为6.5%.

亚洲水泥和山水水泥目前在二级市场上的收益率分别在3.3%和9.5%水平.

以下为汤森路透整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰 31,154.2 62

2. 渣打 17,848.8 42

3. 中国银行 9,447.6 16

4. 德意志银行 9,029.4 16

5. 苏格兰皇家银行 8,070.2 22

**本周市场动态**

--香港金管局发出通知称,人民币业务参加行应提高警觉,留意是否有跨境商品贸易交易人为构建成通过香港回流内地;若不合规定,参加行将被要求还原已平仓的头寸.

--全球最大的青霉素中间体6APA生产商--联邦制药(3933.HK)拟发行本金额7.9亿元人民币计价美元偿付的可换股债券,并可额外增发最多2亿元,期限为五年,息率7.5%.

--中银香港与中国人民银行签署新的《关于人民币业务的清算协议》,继续担任香港唯一的人民币清算行.该行自2003年12月24日起获任为香港人民币业务清算行.

--拉法基集团和香港瑞安建业的合资公司--拉法基瑞安水泥发行15亿元三年期人民币债券,息率高达9%;韩国进出口银行发行4亿元一年期债券,息率为2%.

--中国国务院总理温家宝在上海合作组织会议上提出,建立多层次、多渠道的融资合作体系,继续扩大本币互换和结算合作,加强成员国之间的宏观经济金融政策协调.(完)

--记者 陈敏; 审校 曾祥进

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。