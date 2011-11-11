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中国财经 | 2011年 11月 11日 星期五 13:23 BJT

中石化同意收购Galp巴西子公司股权

路透北京11月11日电---中石化集团周五表示,已经与葡萄牙石油公司Galp Energia SGPS SA [GALP.LS]就收购後者巴西子公司Galp Brazil Services的30%股权达成协议,交易价值35.4亿美元.

中石化称,"如果把这笔投资以及将来的资本支出考虑在内,交易完成时现金支出总额约为51.8亿美元."

其并称,该交易必须获得中国政府的批准.(完)

--编译 王兴亚;审校 徐文焰

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