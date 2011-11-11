中石化同意收购Galp巴西子公司股权

吉利汽车1月销量受内销带动大增71%
路透香港2月6日 - 中国民营汽车公司--吉利汽车周一称，今年1月总销量按年大增71%，主要受内销带动；受此激励，该股今日收创上市来新高。
路透北京11月11日电---中石化集团周五表示,已经与葡萄牙石油公司Galp Energia SGPS SA [GALP.LS]就收购後者巴西子公司Galp Brazil Services的30%股权达成协议,交易价值35.4亿美元.
中石化称,"如果把这笔投资以及将来的资本支出考虑在内,交易完成时现金支出总额约为51.8亿美元."
其并称,该交易必须获得中国政府的批准.(完)
--编译 王兴亚;审校 徐文焰
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路透香港2月6日 - 中国民营汽车公司--吉利汽车周一称，今年1月总销量按年大增71%，主要受内销带动；受此激励，该股今日收创上市来新高。
路透上海/北京2月6日 - 人民币兑美元即期周一收升逾百点，中间价则小跌。交易员指出，春节后个人购汇需求略多，但美元指数持续偏弱，且客盘结汇有所增加，部分机构节后继续尝试做多人民币，助推汇价反弹。另外离岸CNH持续高于在岸逾500点，助力缓和在岸贬值压力。
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为22.94%，低于上交易日收盘的24.29%。