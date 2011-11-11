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中国财经 | 2011年 11月 11日 星期五 13:23 BJT

中国严禁银行变相高息揽储--银监会主席

路透北京11月11日电---中国银监会新任主席尚福林周五表示,银行业金融机构要严格执行存贷款指标日均考核要求,严禁通过发行短期理财产品变相高息揽储、规避监管要求、进行监管套利.

刊登在银监会的新闻稿引述尚福林的话并称,银行业要严防出现系统性、区域性风险;应利用当前盈利较好的条件,尽可能增提拨备、核销损失.

数据显示,截至2011年三季度末,银行业金融机构总资产107.4万亿元,不良贷款率1.84%,较上年末下降0.6个百分点.

期内,商业银行拨备覆盖率270.7%,较上年末提高53个百分点;资本充足率12.3%,较上年末提高0.16个百分点.(完)

更多详情,请点选中国银监会网站(here)

--发稿 康熙泽; 审校 黄凯

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