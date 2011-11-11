中国严禁银行变相高息揽储--银监会主席

吉利汽车1月销量受内销带动大增71%
路透香港2月6日 - 中国民营汽车公司--吉利汽车周一称，今年1月总销量按年大增71%，主要受内销带动；受此激励，该股今日收创上市来新高。
路透北京11月11日电---中国银监会新任主席尚福林周五表示,银行业金融机构要严格执行存贷款指标日均考核要求,严禁通过发行短期理财产品变相高息揽储、规避监管要求、进行监管套利.
刊登在银监会的新闻稿引述尚福林的话并称,银行业要严防出现系统性、区域性风险;应利用当前盈利较好的条件,尽可能增提拨备、核销损失.
数据显示,截至2011年三季度末,银行业金融机构总资产107.4万亿元,不良贷款率1.84%,较上年末下降0.6个百分点.
期内,商业银行拨备覆盖率270.7%,较上年末提高53个百分点;资本充足率12.3%,较上年末提高0.16个百分点.(完)
更多详情,请点选中国银监会网站(here)
--发稿 康熙泽; 审校 黄凯
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路透香港2月6日 - 中国民营汽车公司--吉利汽车周一称，今年1月总销量按年大增71%，主要受内销带动；受此激励，该股今日收创上市来新高。
路透上海/北京2月6日 - 人民币兑美元即期周一收升逾百点，中间价则小跌。交易员指出，春节后个人购汇需求略多，但美元指数持续偏弱，且客盘结汇有所增加，部分机构节后继续尝试做多人民币，助推汇价反弹。另外离岸CNH持续高于在岸逾500点，助力缓和在岸贬值压力。
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为22.94%，低于上交易日收盘的24.29%。