EFSF执行长称市场动荡或令基金规模难如期扩大--FT

瑞士央行理事麦席勒称瑞郎汇率并无“魔力数字”
路透日内瓦2月6日 - 在日内瓦论坛报(Tribune de Geneve)周一刊出的专访中，瑞士央行理事麦席勒表示，对瑞郎来说，并没有一个理想的汇率水准。
路透伦敦11月11日电---据英国金融时报(FT)周五报导,欧洲金融稳定机构(EFSF)首席执行官雷格林认为,本周欧洲市场动荡使得4,400亿欧元援助基金的规模很难扩大至1万亿欧元.
该报根据雷格林的话报导称,欧元区国家原本期望在12月前扩大EFSF规模,但本周欧元区出现的问题使得可能性降低.
FT援引雷格林报导称,投资者逃离债台高筑国家的公债,为赢回投资者而对损失提供担保的举措,或将耗尽援助基金的资源.这一举措是欧盟10月26日所达成计划的中心.
根据报导,雷格林表示,投资者愈加紧张意味着,必须增加担保规模才能说服投资者参与,而这意味着EFSF的救助能力仅会扩大两到三倍.
"至少暂时而言,援助基金的杠杆作用可能会小于三周前的预期.我预计情况将改善,因为希腊毕竟成立了新政府,而这将有所帮助."(完)
--编译 许娜;审校 王兴亚
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