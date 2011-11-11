中国影响力日盛 与邻国关系为关键

10月14日在北京拍到的画面。 REUTERS/Jason Lee

路透北京11月10日电（记者 Chris Buckley）---出席亚洲峰会的首脑们想要揣摩中国的对外政策立场，而中国领导人担心自身影响力日盛，招来的可能是新一轮的敌对而非善意。

随着明年领导人换届临近，中国今年的外交政策奉行搁置争议的做法。中国寻求缓和与越南和菲律宾在南海争端，在日本近期逮捕一名中国渔船船长後也避免激化矛盾。更重要的是，北京和华盛顿在人民币汇率、贸易、安全、朝鲜及台湾等问题上，均努力保持克制。

中国国家主席胡锦涛周末出席亚太经合组织（APEC）峰会，与美国总统奥巴马及其他国家首脑会晤时，应该会重申求稳的立场。中国国务院总理温家宝11月19日参加东亚峰会时，也会保持同样立场。

但需要注意的是，目前涉及中国的领土纠纷均未得到解决。中国经济增长，军力提升，引得许多亚洲国家忧心忡忡。尽管中美双方互释善意，但北京对美国意图及与周边国家结盟的作法仍保持警惕，其中包括奥巴马推动的新的区域自由贸易协议。

清华大学国际关系学教授孙学峰指出，中国有被利用的感觉，中国推动了地区贸易和繁荣，但区域安全环境反而恶化，中国对此有些迷茫。

担心被“包围”

这种不安全感和由此引发的辩论，也反映在中国官员、官媒及智库的立场和声明中。

主题之一便是美国一心想对中国形成“包围圈”。近期官方媒体的评论中常常反映这样的想法，譬如认为缅甸决定暂停密松水坝项目是迫于美国的压力。

中国一政府智库的研究人员在近期一项研究报告中指出，中国担心一些国家借助区外大国制衡中国，或一些邻国联合对付中国。

尽管如此，中国并无明确的一系列政策。美国西东大学(Seton Hall)研究中国对外政策的副教授汪铮称：“中国对外政策的主要问题不是强硬或武断。其实是缺乏政策。”

他在电子邮件中称：“与此同时，在中国常常存在阴谋论，即认为区域环境的变化，是由于美国重新介入亚洲。”

他说：“如果不能消除对美国政策和意图的猜疑，会严重影响判断，不仅影响到两国关系，还会波及全球稳定。”

如何与邻为善

对于华盛顿及其亚洲盟友来说，如何应对中国不断壮大的影响力，一直是决策者的争论焦点。

反之，在中国也是如此。尤其是金融危机以来，中国国内激烈争论政府应如何利用其上升的影响力。

孙学峰指出，北京意识到与亚洲各国的经济往来，并不能轻易转化成政治信任，这加深了不确定性。

清华大学国际关系学教授赵可金在近期一次讲话中谈到，政府智囊团中，强硬的“现实主义者”希望政府采取更强硬立场，而“自由主义者”则认为通过多边渠道，才是实现中国利益的最好方式。

他说，这场辩论中，最重要的问题是如何处理与邻国的关系。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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