中国平安筹建上海金融资产交易市场--消息

路透上海11月11日电---据两位消息人士透露,中国第二大寿险公司--中国平安(601318.SS)(2318.HK)正在上海筹建的金融资产交易市场,初期交易将包括小额贷款转让等.

上海市金融办主任方星海近日表示,上海正在推动金融创新,希望未来能在电子平台上进行金融资产交易.而平安正在筹建的电子交易平台,其初期交易产品已经有雏形方案.

在被问及这家名为陆家嘴金融资产交易市场的更多细节时,中国平安相关人士谢绝评论.

上海证券报此前的报导称,正筹建的陆家嘴金融资产交易市场,将开展金融资产的一对一交易,拟交易的品种更侧重于创新类的金融产品、金融资产、商品、货币、指数等.该市场为平安创新资本投资有限公司所投资,平安创新资本系中国平安集团旗下平安信托的全资子公司,是中国平安主要的另类投资平台.

近年来,全国涌现相当多的小额贷款公司,为小微企业和个人提供贷款.但受制于资本监管及有限的融资渠道,大多数小额贷款公司无法迅速补充资本,加快发展.

此前,重庆一家小额贷款公司已尝试将小额贷款包装为小贷资产收益权凭证,并在重庆金融资产交易所上市,这是小额贷款资产证券化的试水.而据国内媒体此前报导,安徽省国有控股的国元集团正酝酿成立小额贷款公司管理平台,提升旗下控股的小贷公司资产质量.

去年9月建立的全国银行间贷款转让市场交易平台,会员已超过40家,但成功通过该平台转让信贷资产却寥寥无几,国内银行业仍倾向于业内普遍采用的一对一方式私下转让.

中国平安目前已发展成为一家金融控股集团,拥有保险、银行、信托、证券、基金、资产管理等各项金融牌照.业内人士指出,中国平安旗下各个分支,本身就有庞大的金融资产交易需求;而金融资产交易市场的成立,有助于吸引更多的金融机构进场交易.

国内媒体此前报导,中国平安旗下另一家交易市场--西双版纳金融资产商品交易所已经成立,注册资本1亿元,该交易所将主要进行资源类商品的业务平台.该公司亦由平安创新资本出资设立.(完)

--发稿 林琦/沈一鸣; 审校 林高丽

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