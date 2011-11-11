SK电讯料以30亿美元夺得海力士控股权--消息

* 这将是SK电讯的最大收购案

* SK电讯对海力士新股出价为每股22,000-24,000韩元--消息人士

* 对旧股出价为每股23,000-25,000韩元--消息人士

* 分析师称SK电讯的出价"合理"

* 海力士股价上涨5%,SK电讯涨3%

路透首尔11月11日电---一位消息人士周五称,韩国SK电讯(017670.KS)势必将以30亿美元夺得海力士半导体(000660.KS)的控股权.海力士是全球第二大记忆体芯片(晶片)生产商,多年来债权人一直努力为其寻找一位新主人.

这笔交易将是SK电讯迄今为止规模最大的收购案,将为其增加一个新的收入来源.由于在成熟的国内电信市场招徕客户导致其成本上升,这家韩国顶级移动运营商面临成长放缓的问题.

而对于处于亏损状态的海力士半导体来说,分析师认为,投靠资金充裕的SK电讯,可以帮助它缩小与竞争对手三星电子(005930.KS)及东芝(6502.T)之间的差距.

"尽管会造成股权稀释,但这种潜在的增资行动将大幅降低市场对于财务/流动性问题的担忧,"花旗分析师Henry Kim在说到海力士时表示.

Kim估计,在这次售股之後,海力士的净债务将减半至大约2.4万亿(兆)韩元.

经过数年来出售失败後,对此项交易的乐观情绪最终显现,推动海力士半导体股价周五上涨逾5%.

SK电讯股价亦涨3.1%,而大盘综合股价指数仅涨1.5%.

"收购报价合理,SK电讯和债权人能实现双赢,"教保证券分析师Koo Ja-woo称.

据知情消息人士透露,SK电讯出价3.3万亿-3.5万亿(兆)韩元(约合29亿-30.1亿美元),收购海力士半导体的控股权,或大约21%的股权,超出股东所设定的限度.

"(SK电讯)可能被选为优先收购方,"该消息人士向路透称.

此消息人士拒绝具名,因为该决定尚未向公众公布.

消息人士还称,SK电讯已提议以每股2.2万-2.4万韩元的价格买进1.0185亿海力士新股,并以每股2.3万-2.5万韩元的价格收购海力士九大股东的4,425万股持股.

该报价较周四收盘价溢价多达16%.

**进行微调**

据韩国外换银行(KEB)004940.KS公布声明称,销售顾问和法律专家正在评估SK电讯提交的文件.KEB是九大股东的牵头人,其中包括Korea Finance Corp,新韩银行(Shinhan Bank)(055550.KS)和友利银行(Woori Bank)053000.KS.

其中一股东旗下的高层表示,大股东计划周五同SK电讯签署协议.

股东称,在宣布SK为优先收购方後,预期海力士将在11月中召开董事会会议讨论新股定价问题.

若海力士决定要以高出报价的价格出售股权,SK电讯可能会削减新股购买规模.

股东表示,在新股价格最终敲定後,SK电讯和股东将讨论现有股权的最终价格.(完)

--编译 张涛/许娜/孙茉莉;审校 白云

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