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路透中文国际短讯 | 2011年 11月 11日 星期五 14:41 BJT

尚福林：严禁银行变相高息揽储

中国银监会周五刊登新任主席尚福林的话称,银行业金融机构要严格执行存贷款指标日均考核要求,严禁通过发行短期理财产品变相高息揽储、规避监管要求、进行监管套利;银行业要严防出现系统性、区域性风险;应利用当前盈利较好的条件,尽可能增提拨备、核销损失. 路透

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