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路透中文国际短讯 | 2011年 11月 11日 星期五 14:24 BJT

标普误发信息称调降法国评等

标准普尔周四误发信息称调降法国信贷评等,令原本已经担心欧债危机深化的投资者感到恐惧. 在发出错误信息近两个小时之後,标普发布声明称误发信息是技术错误所致,与其打算对法国采取的任何举措都无关. 标普称这条错误信息被发往部分客户,令法国公债录得1999年欧元诞生前以来的最差单日表现. 路透

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