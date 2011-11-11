据知情人士透露,汇丰控股本周在伦敦、香港和其他地区裁减数百个投资银行职位,这是该行通过裁员节支数十亿美元计划的一部分. 根据其行政总裁欧智华每年节支35亿美元的整顿计划,这家欧洲最大的银行计划在2013年底之前裁员三万人.该行周三表示目前已经裁员5,000人. 路透