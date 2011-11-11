欧元集团主席称不会有任何成员国退出欧元区

欧元集团主席容克周四排除了任何成员国退出欧元区的可能性,称根据欧洲条约这种情况是不可能发生的. ''我排除将某个国家逐出欧元区的推测,事实上,欧盟条约内没有允许我们采取此类举动的依据,''容克周四接受葡萄牙电视台TVI专访时表示,该节目在周四稍晚播出. 路透